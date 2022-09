Morto Manuel Vallicella di Uomini e Donne: cause e gesto estremo (Di mercoledì 21 settembre 2022) In queste ore, il pubblico di Uomini e Donne è stato spiazzato da una notizia devastante che riguarda la morte di un ex volto del programma. La persona in questione è Manuel Vallicella, il quale si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per aver preso parte al trono di Ludovica Valli. Lui era tra i corteggiatori, ma non riuscì a conquistare il cuore della giovane tronista. L'annuncio circa la sua morte è stato dato da un suo caro amico, il deejay Enrico Ciriaci. Quest'ultimo ha pubblicato una foto su Instagram, che lo ritrae in compagnia del suo defunto amico. Stando a quanto rivelato dal protagonista, pare che Manuel si sia tolto la vita all'età di soli 35 anni. Manuel Vallicella, ex di Uomini e Donne, è Morto: ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 settembre 2022) In queste ore, il pubblico diè stato spiazzato da una notizia devastante che riguarda la morte di un ex volto del programma. La persona in questione è, il quale si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per aver preso parte al trono di Ludovica Valli. Lui era tra i corteggiatori, ma non riuscì a conquistare il cuore della giovane tronista. L'annuncio circa la sua morte è stato dato da un suo caro amico, il deejay Enrico Ciriaci. Quest'ultimo ha pubblicato una foto su Instagram, che lo ritrae in compagnia del suo defunto amico. Stando a quanto rivelato dal protagonista, pare chesi sia tolto la vita all'età di soli 35 anni., ex di, è: ...

