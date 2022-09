Mina Settembre torna in tv, Serena Rossi: 'E' una coccola al cuore della gente' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quel cappottino rosso che ormai tutti i telespettatori conoscono, per non parlare dei napoletani che quando lo vedono in giro per la città sanno che Mina Settembre è lì per i ciak della serie tv che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quel cappottino rosso che ormai tutti i telespettatori conoscono, per non parlare dei napoletani che quando lo vedono in giro per la città sanno cheè lì per i ciakserie tv che ...

zazoomblog : Mina Settembre 2 al via ad ottobre con la sua ‘ventata di positività’ e piccoli problemi di cuore - #Settembre… - maria_paola63 : RT @silmuccio: Niente contro Mina Settembre che seguo anche. Ma una conferenza stampa per #ImmaTataranni2 che parte anche prima? #ImmaTatar… - zazoomblog : Mina Settembre 2 al via ad ottobre con la sua ‘ventata di positività’ e piccoli problemi di cuore - #Settembre… - ParliamoDiNews : Mina Settembre 2: Serena Rossi e il resto del cast presentano la seconda stagione della fiction, dal 2 ottobre su R… - zazoomblog : Serena Rossi in “Mina Settembre 2”: una donna che scalda il cuore - #Serena #Rossi #“Mina #Settembre -