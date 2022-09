Lo smembramento della Russia non sembra più così improbabile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Putin voleva ricreare l’Unione Sovietica, ma sta distruggendo ciò che rimane della sua Federazione. La controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv, che ha portato a una rapida ritirata delle forze di Mosca dai territori occupati a inizio invasione, sta rendendo plausibili scenari considerati inverosimili fino a poco tempo fa. Abbiamo già scritto di come la reputazione e il potere della Russia stiano vacillando fuori dai suoi confini, ma i problemi esistono anche sul fronte interno. Dall’inizio della guerra alcuni osservatori internazionali parlano sempre più frequentemente di «decolonizzazione», o «defederalizzazione», del Paese. Uno smembramento della federazione in entità più piccole, magari su base etnica e culturale, con una Russia ridotta alla sua parte ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Putin voleva ricreare l’Unione Sovietica, ma sta distruggendo ciò che rimanesua Federazione. La controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv, che ha portato a una rapida ritirata delle forze di Mosca dai territori occupati a inizio invasione, sta rendendo plausibili scenari considerati inverosimili fino a poco tempo fa. Abbiamo già scritto di come la reputazione e il poterestiano vacillando fuori dai suoi confini, ma i problemi esistono anche sul fronte interno. Dall’inizioguerra alcuni osservatori internazionali parlano sempre più frequentemente di «decolonizzazione», o «defederalizzazione», del Paese. Unofederazione in entità più piccole, magari su base etnica e culturale, con unaridotta alla sua parte ...

