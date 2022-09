L’Italia al voto – Il 7% più ricco ha il 50% della “torta”, il 50% più povero si ferma all’8%. E i Paperoni con più di 100 milioni sono saliti a 1.356 (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Italia che va alle urne domenica 25 settembre è un Paese più diseguale rispetto a quello che nel 2018 mandò al governo Lega e Movimento 5 Stelle. Il tema non è stato propriamente al centro della campagna elettorale, ma diversi sondaggi estivi hanno mostrato che l’orientamento degli elettori è legato a doppio filo alla loro condizione economica: Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle prevalgono tra i meno abbienti mentre il Pd, che arranca tra gli operai, è nettamente il primo partito nelle fasce di reddito più alte. E allora gli ultimi dati di Bankitalia e di Credit Suisse su redditi e ricchezza degli italiani aiutano a capire, almeno in parte, cosa c’è dietro la probabile vittoria delle destre ma anche la crescita del M5s nelle ultime rilevazioni prima del silenzio elettorale. Il 22 luglio, poco dopo le dimissioni di Mario Draghi, la Banca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)che va alle urne domenica 25 settembre è un Paese più diseguale rispetto a quello che nel 2018 mandò al governo Lega e Movimento 5 Stelle. Il tema non è stato propriamente al centrocampagna elettorale, ma diversi sondaggi estivi hanno mostrato che l’orientamento degli elettori è legato a doppio filo alla loro condizione economica: Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle prevalgono tra i meno abbienti mentre il Pd, che arranca tra gli operai, è nettamente il primo partito nelle fasce di reddito più alte. E allora gli ultimi dati di Bankitalia e di Credit Suisse su redditi e ricchezza degli italiani aiutano a capire, almeno in parte, cosa c’è dietro la probabile vittoria delle destre ma anche la crescita del M5s nelle ultime rilevazioni prima del silenzio elettorale. Il 22 luglio, poco dopo le dimissioni di Mario Draghi, la Banca ...

