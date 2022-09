Leni Klum in passerella a Milano tra gli applausi di mamma Heidi e gli abbracci del fidanzato

IOdonna : Tratti in comune: trucco felino, chioma bionda, sorriso abbagliante -

NYFW, i beauty trend PE 2023 guarda le foto Leggi anche › Heidi e, il trend del beauty look rock - chic per madre e figlia New York Fashion Week, i trend beauty PE 2023 Corto, ...Non è da meno. A diciotto anni, la figlia di Heidie Flavio Briatore, ha già fatto il suo debutto in passerella e sulla cover di Vogue . I brand se la contendono e, quando sfila in ...Heidi Klum è arrivata alla Milano Fashion Week, ha partecipato alla sfilata di About You, aperta dalla figlia Leni ...Da Kaia Gerber a Leni Klum a Matilde Lucidi: la lunga lista delle figlie di pronte a conquistare la scena, dalla moda al cinema ...