Inter, ‘Urlando contro il cielo’ resta la canzone dei gol (Di mercoledì 21 settembre 2022) I tifosi dell’Inter hanno scelto la canzone da mandare dopo ogni gol Un sondaggio lanciato da Socios.com in collaborazione con l’Inter ha portato i fan nerazzurri a sciegliere la canzone da mandare a San Siro dopo i gol nerazzurri. La scelta è stata la conferma di Urlando contro il cielo di Luciano Ligabue, noto tifoso Interista tra l’altro, che già accompagna l’esultanza dei tifosi sugli spalti (53,12% dei voti). Sempre sull’app dell’ex main sponsro è attivo fino a venerdì 23 settembre un secondo sondaggio sul brano che risuonerà a San Siro durante il riscaldamento della squadra allenata da Simone Inzaghi prima di Inter-Roma, 5 le opzioni tra cui esprimere la propria preferenza: Enter sadman dei Metallica, Remember the name dei Fort ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) I tifosi dell’hanno scelto lada mandare dopo ogni gol Un sondaggio lanciato da Socios.com in collaborazione con l’ha portato i fan nerazzurri a sciegliere lada mandare a San Siro dopo i gol nerazzurri. La scelta è stata la conferma di Urlandoil cielo di Luciano Ligabue, noto tifosoista tra l’altro, che già accompagna l’esultanza dei tifosi sugli spalti (53,12% dei voti). Sempre sull’app dell’ex main sponsro è attivo fino a venerdì 23 settembre un secondo sondaggio sul brano che risuonerà a San Siro durante il riscaldamento della squadra allenata da Simone Inzaghi prima di-Roma, 5 le opzioni tra cui esprimere la propria preferenza: Enter sadman dei Metallica, Remember the name dei Fort ...

_esegesi_ : RT @FcInterNewsit: Musica ai gol, al Meazza confermata 'Urlando contro il cielo'. Sondaggio per il riscaldamento di Inter-Roma https://t.co… - FcInterNewsit : Musica ai gol, al Meazza confermata 'Urlando contro il cielo'. Sondaggio per il riscaldamento di Inter-Roma - sportli26181512 : Inter e musica: 'Urlando contro il cielo' resta, ora si sceglie la canzone per il riscaldamento: Inter e musica: 'U… - orangotazio : @Ehab95457121 @Roberto23186246 @C1961Interista Sì che un amico molto intimo di Barella questa estate andava urlando… - it_inter : Sondaggi di @SociosItalia, agli utenti nerazzurri è stato chiesto se sia meglio mantenere 'Urlando contro il cielo'… -