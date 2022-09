Incidenti lavoro: trattore si ribalta, un morto nel Comasco (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un uomo è morto oggi schiacciato sotto in trattore a Sormano, in provincia di Como. L'incidente è avvenuto intorno alle 14. L'uomo stava guidando il mezzo che si è ribaltato e lui è rimasto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un uomo èoggi schiacciato sotto ina Sormano, in provincia di Como. L'incidente è avvenuto intorno alle 14. L'uomo stava guidando il mezzo che si èto e lui è rimasto ...

TeresaBellanova : Complimenti e auguri a Silvana Sciarra, eletta alla presidenza della Corte Costituzionale. Fiducia nelle istituzi… - infoitinterno : Gli incidenti sul lavoro a Como, la settimana della mobilità a Busto e il Fridays for Future nel podcast del 21 set… - Robertenor : RT @Tg3web: Incidenti sul lavoro. Nel Comasco due operai sono morti per intossicazione da monossido di carbonio. Cercavano di scaldarsi de… - varesenews : Gli incidenti sul lavoro a Como, la settimana della mobilità a Busto e il Fridays for Future nel podcast del 21 - Anon715123 : RT @Tg3web: Incidenti sul lavoro. Nel Comasco due operai sono morti per intossicazione da monossido di carbonio. Cercavano di scaldarsi de… -