I capitani di 10 nazionali con fascia contro discriminazione a Qatar 2022 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le nazionali di Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Galles in una campagna contro la discriminazione con la campagna OneLove per promuovere l’inclusione e inviare un messaggio contro ogni tipo di discriminazione mentre gli occhi del mondo si posano sul gioco globale. Il messaggio sarà simboleggiato dai rispettivi capitani delle squadre L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ledi Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Galles in una campagnalacon la campagna OneLove per promuovere l’inclusione e inviare un messaggioogni tipo dimentre gli occhi del mondo si posano sul gioco globale. Il messaggio sarà simboleggiato dai rispettividelle squadre L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Kane, Neuer, Lloris e i capitani di altri sette nazionali europee scenderanno in campo nei Mondiali in Qatar con un… - sportli26181512 : #Governance #Notizie I capitani di 10 nazionali in Qatar con fascia contro discriminazione: Le nazionali di Inghilt… - myskin_prince : @Maxi_Gooner Squadra senza leader. Moggi cercava i capitani delle varia Nazionali. Ieri, molti giocatori hanno tira… - myskin_prince : @ColpogobboYtube Squadra senza leader. Moggi cercava i capitani delle varia Nazionali. Ieri, molti giocatori hanno… -