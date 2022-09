Gigio Donnarumma terrorizzato | cosa può accadere venerdì sera

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Per Gianluigiè una stagione in cui dimostrare tanto al Psg. Ora che Keylor Navas non lo insidia più per un posto da titolare, il portiere campano si è tranquillizzato e può dire la sua, dopo aver convinto nelle scelte il tecnico Christophe Galtier (arrivato in estate dal Nizza)., inoltre, vuole mettersi da parte anche le scorie di una stagione passata complicata: dall'errore al Bernabeu costato la rimonta del Real e l'eliminazione dalla Champions, all'eliminazione dai Mondiali di Palermo con la Nazionale di mister Mancini. Fino ai fischi di San Siro, riempito dai vecchi tifosi del Milan un anno fa, durante la semifinale di Nations League contro la Spagna, vinta alla fine dalla squadra di Luis Enrique., a San Siro in Nations League probabili altri fischi Quellaminò l'umore di ...