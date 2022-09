HuffPostItalia : A Draghi il premio 'statista dell'anno' a New York: 'Niente esitazioni contro le autocrazie, fermi sui nostri ideal… - Am_Parente : Draghi a New York: 'Niente esitazioni contro le autocrazie, fermi sui nostri ideali'. Statista dell'anno! #Draghi - SkyTG24 : Draghi all’Onu: “Fermi contro Putin, Italia resterà con Ue e Nato” - infoitinterno : Draghi all’Onu: “Fermi contro Putin, Italia resterà con Ue e Nato” - PalermoToday : 'Fermi contro Putin': il discorso di Draghi all'Onu -

... sulla sua economia': ha detto Draghi rispondendo indirettamente a chi mette in discussione l'efficacia della misuraMosca. 'L'unità dell'Unione Europea e dei suoi alleati - ha ribadito - è ...Sostenendo che un amico comune li aveva messi in contatto per la sua associazionela ... Ma quelli adesso giustamente stanno. E per ora chi l'ha preso in quel posto sono io".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Non pagano il debito di droga, spacciatore si vendica lanciando due bottiglie incendiarie nell’appartamento. E’ finito agli arresti dopo più di un anno il 28enne di Soriano ...