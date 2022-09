Elezioni: “Un governo guidato dalla Meloni non sarebbe un disastro”, dichiara il Financial Times (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'inaspettato assist del giornale britannico alla leader di FdI L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'inaspettato assist del giornale britannico alla leader di FdI L'articolo proviene da Firenze Post.

pdnetwork : In questi giorni normalmente il Parlamento discuterebbe la #leggedibilancio. Se vinceremo le elezioni il 25 settem… - Azione_it : Le coalizioni che si presentano alle elezioni sono piene di contraddizioni. Serve un governo di partiti che abbiano… - Corriere : Calenda: «Credo saremo a doppia cifra e sopra la Lega». Meloni: ho i nomi per il governo ma non li dico - G_Grazia15233 : Ma fin'ora ci siete stati voi al governo #pd e non avete fatto niente di quello che state promettendo ora solo xke… - LucaBurnout : RT @Adnkronos: #Elezioni, Ricchiuti: 'Con FdI al governo via obbligo Pos'. -