Elezioni: Conte, 'non permetteremo a nessuno di toccare reddito di cittadinanza' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Non permetteremo a nessuno di toccare il reddito di cittadinanza". Così Giuseppe Conte a Giugliano. "Il 25 settembre è un giorno importante perchè qui è già pronto il vento della restaurazione e torna tutto come prima in un batter d'occhio. A destra pare che hanno già vinto le Elezioni e il candidato a ministro della Giustizia, Nordio, come prima dichiarazione ha detto che va reintrodotta l'immunità parlamentare". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Nondiildi". Così Giuseppea Giugliano. "Il 25 settembre è un giorno importante perchè qui è già pronto il vento della restaurazione e torna tutto come prima in un batter d'occhio. A destra pare che hanno già vinto lee il candidato a ministro della Giustizia, Nordio, come prima dichiarazione ha detto che va reintrodotta l'immunità parlamentare".

