Elezioni 2022 | Zingaretti vs Calenda

(Adnkronos) – "Calenda è un uomo distruttivo. Piccona e parla solo male degli altri. Invece è il momento di costruire e dare certezze", così Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa elettorale a chi gli chiede del video di Calenda contro l'amministrazione comunale di Roma guidata da Roberto Gualtieri. "Disse quello che sorridendo, stringendo mani e dicendo buone banalità ha fatto amministrare per anni il potere nel Lazio da Ruberti. Quello di 'ti inginocchi o ti ammazzo'. Zingaretti un decoroso silenzio per favore", la replica di Carlo Calenda via Twitter al presidente della regione Lazio.

