"Ecco il regime fratellista...". Saviano e Jebreal difendono gli odiatori rossi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo scrittore si schiera dalla parte dei manifestanti di Palermo, protagonisti di scontri con la polizia. Scoppia il dibattito sui social: "Sei fazioso e incoerente" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo scrittore si schiera dalla parte dei manifestanti di Palermo, protagonisti di scontri con la polizia. Scoppia il dibattito sui social: "Sei fazioso e incoerente"

robertosaviano : Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto regime fratellista. #Meloni va a #Palermo e pacifi… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’Ue nuoce gravemente alla democrazia Bruxelles calpesta il voto degli ungheres… - alfanosici : RT @robertosaviano: Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto regime fratellista. #Meloni va a #Palermo e pacifici m… - VChiodera : RT @robertosaviano: Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto regime fratellista. #Meloni va a #Palermo e pacifici m… - lucefranca23 : RT @robertosaviano: Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto regime fratellista. #Meloni va a #Palermo e pacifici m… -