Diabete | le donne che si ammalano sono più a rischio Lo studio | ' Fino a 5 anni di vita in meno | 15 per le fumatrici'

ilmessaggeroit : #Diabete, le donne che si ammalano sono più a rischio. Lo studio: «Fino a 5 anni di vita in meno, 15 per le fumatri… - Ilmiodiabete : · L'indagine rileva che le persone con diabete che vivono in Italia e nel Regno Unito, le donne e le person… -

Agenzia ANSA

L'impatto delsull'aspettativa di vita per leè peggiore che per gli uomini. Lo afferma uno studio coordinato dall' University of Surrey di Basingstoke (UK) presentato al congresso della European ...... essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nellee 32,5% negli uomini. ... quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,, sedentarietà, ... Per le donne con il diabete 5 anni di vita in meno, 15 se fumatrici - Salute & Benessere L'impatto del diabete sull'aspettativa di vita per le donne è peggiore che per gli uomini. Lo afferma uno studio coordinato dall'University of Surrey ...ROMA, 21 SET - L'impatto del diabete sull'aspettativa di vita per le donne è peggiore che per gli uomini, con una perdita di circa 5 anni di aspettativa di vita, che può arrivare addirittura a 15 se f ...