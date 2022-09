Caccia a un volo per l'estero. Biglietti esauriti a Mosca dopo la mobilitazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) La "mobilitazione parziale" con il richiamo dei riservisti per combattere in Ucraina e l'inasprimento delle pene per chi si rifiuta o diserta fa scattare la fuga verso le (poche) mete internazionali raggiungibili da Mosca. Subito dopo il messaggio di Vladimir Putin alla nazione, in cui ha annunciato la mobilitazione parziale per la guerra contro l'Ucraina e il richiamo di 300mila riservisti, sono andati esauriti i Biglietti per i voli odierni dalla capitale russa verso Erevan (capitale dell'Armenia) e Istanbul, in Turchia (tra le poche destinazioni con volo diretto). Lo scrive su Telegram la testata indipendente russa Meduza. La preoccupazione per la mobilitazione generale e la conseguente chiusura dei confini sono evidentemente un timore ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) La "parziale" con il richiamo dei riservisti per combattere in Ucraina e l'inasprimento delle pene per chi si rifiuta o diserta fa scattare la fuga verso le (poche) mete internazionali raggiungibili da. Subitoil messaggio di Vladimir Putin alla nazione, in cui ha annunciato laparziale per la guerra contro l'Ucraina e il richiamo di 300mila riservisti, sono andatiper i voli odierni dalla capitale russa verso Erevan (capitale dell'Armenia) e Istanbul, in Turchia (tra le poche destinazioni condiretto). Lo scrive su Telegram la testata indipendente russa Meduza. La preoccupazione per lagenerale e la conseguente chiusura dei confini sono evidentemente un timore ...

