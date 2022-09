Bergomi: ‘Milan e Napoli hanno qualcosa in più degli altri per lo scudetto’ (Di mercoledì 21 settembre 2022) "E' ancora lunghissima. Milan e Napoli hanno qualcosa in più oggettivamente. Le vedo favorite ma a settembre nessuno è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) "E' ancora lunghissima. Milan ein più oggettivamente. Le vedo favorite ma a settembre nessuno è...

sportli26181512 : Bergomi: ‘Milan e Napoli hanno qualcosa in più degli altri per lo scudetto’: 'E' ancora lunghissima. Milan e Napoli… - LoVolante : RT @AleCat_91: TUTTE SENTENZE: BERGOMI, AVSIM, MELELEO, SCISCIONE, BRUNI, MARCHIOL, OST... - PianetaMilan : #Bergomi: “Per lo Scudetto @acmilan e #Napoli hanno qualcosa in più” #milan #acmilan #sempremilan - ZonaBianconeri : RT @AleCat_91: TUTTE SENTENZE: BERGOMI, AVSIM, MELELEO, SCISCIONE, BRUNI, MARCHIOL, OST... - AleCat_91 : TUTTE SENTENZE: BERGOMI, AVSIM, MELELEO, SCISCIONE, BRUNI, MARCHIOL, OST... -