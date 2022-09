Ardea | ubriaco aggredisce la moglie e terrorizza i figli | in manette marito violento

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022)– I Carabinieri della Tenenza dihanno arrestato un 42enne, originario dell’Est Europa, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La scorsa notte, a seguito di diverse segnalazioni di urla provenienti da un’abitazione nella zona “Nuova California”, i Carabinieri sono intervenuti trovando in strada ladell’uomo, con numerosi lividi e abrasioni oltre che con gli indumenti strappati. La donna ha riferito di essere stata aggredita daldopo averlo invitato a limitarsi nel consumo di alcool, dato che l’uomo appariva in evidente stato di alterazione. L’uomo l’avrebbe aggredita al culmine di una discussione, anche in presenza dei loro, trovati dai Carabinieri rannicchiati in un angolino, dietro al divano, chiaramente ...