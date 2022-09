Zakaria: 'La Serie A non faceva per me. Allegri? Poco dialogo, la Juve dovrebbe stare in alto' (Di martedì 20 settembre 2022) L'ultima operazione in uscita della Juventus nel mercato estivo 2022 è stata la cessione in prestito di Denis Zakaria al Chelsea. Un affare piuttosto sorprendente, conseguenza della trattativa saltata ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 settembre 2022) L'ultima operazione in uscita dellantus nel mercato estivo 2022 è stata la cessione in prestito di Denisal Chelsea. Un affare piuttosto sorprendente, conseguenza della trattativa saltata ...

