“Via la Corona”. La morte di Elisabetta fa scatenare la rivoluzione: primi guai per Carlo (Di martedì 20 settembre 2022) Sepolta la regina Elisabetta, ora per Carlo III iniziano i primi grattacapi. Il Canada vorrebbe infatti lasciare il Commonwealth. Il sovrano del Regno Unito è anche il Capo di Stato del paese nordamericano, ex colonia britannica. "La regina Elisabetta II è stata benvoluta da generazioni di canadesi, ma la sua morte e l'ascesa del figlio Carlo hanno rianimato un dibattito di lunga data e il sostegno alla monarchia è in costante declino", scrive il quotidiano The Guardian. Durante i 155 anni di vita del Canada come nazione, un re o una regina ha servito come Capo di Stato. Elisabetta ci teneva molto e, in settant'anni di regno, lo visitò 22 volte. "Grazie ancora per il vostro benvenuto", disse nel 2010 ad Halifax a una folla rapita. “È molto bello essere a casa”. Quello ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Sepolta la regina, ora perIII iniziano igrattacapi. Il Canada vorrebbe infatti lasciare il Commonwealth. Il sovrano del Regno Unito è anche il Capo di Stato del paese nordamericano, ex colonia britannica. "La reginaII è stata benvoluta da generazioni di canadesi, ma la suae l'ascesa del figliohanno rianimato un dibattito di lunga data e il sostegno alla monarchia è in costante declino", scrive il quotidiano The Guardian. Durante i 155 anni di vita del Canada come nazione, un re o una regina ha servito come Capo di Stato.ci teneva molto e, in settant'anni di regno, lo visitò 22 volte. "Grazie ancora per il vostro benvenuto", disse nel 2010 ad Halifax a una folla rapita. “È molto bello essere a casa”. Quello ...

