Roma, i cittadini stringono la cinghia e Gualtieri si prepara alle luminarie di Natale: è polemica (Di martedì 20 settembre 2022) Roma. La crisi non ferma il Natale. La Santissima ricorrenza è più forte di qualsiasi crisi: gas, energia, inflazione non possono niente contro una ricorrenza così forte, soprattutto se ci si trova a due passi dal Vaticano. Intanto, però, i cittadini devono stringere la cinghia, e dovranno farlo sempre di più in vista di questo inverno rigido con il caro energia schizzato alle stelle. Inverno rigido, ma non senza luminarie a Roma Quest'inverno si prospetta tremendamente rigido. Il che sarebbe anche un buon segno dal punto di vista climatico, perché significherebbe che il surriscaldamento non è ancora arrivato ad un punto irreversibile, e si può ancora fare qualcosa. Ma la questione è un'altra. L'inverno sarà particolarmente rigido perché i riscaldamenti saranno ...

