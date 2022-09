Rissa a scuola tra ragazzine, i compagni filmano tutto e pubblicano i video (Di martedì 20 settembre 2022) Insulti, schiaffi, capelli tirati e sangue sul pavimento. E' il triste spettacolo andato in scena nella tarda mattinata di lunedì prima al bar della scuola, poi fuori dai cancelli dell'istituto d'istruzione superiore Cossali... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) Insulti, schiaffi, capelli tirati e sangue sul pavimento. E' il triste spettacolo andato in scena nella tarda mattinata di lunedì prima al bar della, poi fuori dai cancelli dell'istituto d'istruzione superiore Cossali...

AnnaP1953 : RT @Karmamietitore: @fabioVendramin @SeanFonnery @puntodilucescam @BeppeSala Io non ho nessuna fiducia nei clandestini che ci hanno buttato… - puntodilucescam : RT @Karmamietitore: @fabioVendramin @SeanFonnery @puntodilucescam @BeppeSala Io non ho nessuna fiducia nei clandestini che ci hanno buttato… - Karmamietitore : @fabioVendramin @SeanFonnery @puntodilucescam @BeppeSala Io non ho nessuna fiducia nei clandestini che ci hanno but… - theonlygintonic : Nella mia eravamo dei pazzi, in ogni partita c'era una tensione che neanche Partizan-Stella Rossa. Poi, ovviamente,… - i69SwgZouis : @iEthCutkosky99 morta rissa nella scuola -