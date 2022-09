Rigassificatore di Piombino, minacce via Facebook a Giani: “Non ti far più vedere nel nostro teritorio. Ne va della tua salute” (Di martedì 20 settembre 2022) minacce via Facebook al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per la vicenda del riugassificatore di Piombino. "Un consiglio (che è più un invito!) - dice il minaccioso messaggio - non venire più a Piombino, anzi, stai lontano da tutto il territorio per il resto della tua vita! Lo dico per la tua salute" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 settembre 2022)viaal presidenteRegione Toscana, Eugenio, per la vicenda del riugassificatore di. "Un consiglio (che è più un invito!) - dice il minaccioso messaggio - non venire più a, anzi, stai lontano da tutto il territorio per il restotua vita! Lo dico per la tua" L'articolo proviene da Firenze Post.

