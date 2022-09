Quel posto nel tempo, la malattia è un viaggio della mente (Di martedì 20 settembre 2022) “Quel posto nel tempo”, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, in uscita nelle sale il 21 settembre, è un film intenso, che prova a mettersi nei panni di un uomo che soffre del morbo di Alzheimer, interpretato da un... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) “nel”, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, in uscita nelle sale il 21 settembre, è un film intenso, che prova a mettersi nei panni di un uomo che soffre del morbo di Alzheimer, interpretato da un...

EmilianoViviano : @Giulio_Nosotti @paolobertolucci Informati su come si chiama quel posto che gli facciamo un po di pubblicità - gattozeki : @mickycaruso @LelloEsposito5 @matteorenzi in caso contrario la matita te la puoi infilare in quel posto che tu sai! - comunqueconnic : come minimo il 22 settembre voglio la storia con scritto “il 22 settembre io tornerò in quel posto” perché ci sei t… - riccardo_z15 : @SimonaTorlai mamma mia si, ci sono luoghi e momenti per tutto, quel giorno era una cosa chill e divertente (cosa c… - LilianaCherubi1 : @spighissimo Non è quello il posto di Quel povero disgraziato -