“Punti di Differenza” | parte la campagna per prevenire le infezioni delle ferite post-operatorie

Le infezioni che seguono gli interventi chirurgici riguardano un numero considerevole di pazienti ricoverati in ospedale e devono essere prevenute. Ogni anno in Italia si verificano circa 530.000 infezioni correlate all'assistenza sanitaria, più di 7.500 delle quali con esito fatale. Il 14.4% sono infezioni del sito chirurgico di cui, in media, il 50% potrebbe essere prevenibile grazie all'adozione di adeguati sistemi di sorveglianza e di programmi di prevenzione. È da questa realtà che nasce la campagna "Punti di Differenza", promossa da Ethicon di Johnson & Johnson MedTech Italia per sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.

