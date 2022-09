Le strade di Zoe Backstedt portano ovunque

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 settembre 2022) Fu alla fine della stagione 2001 che Magnus, guardandosi attorno, capì che qualcosa stava cambiando nel ciclismo, che quello che per lui era sempre stato consueto non lo era più per gran parte del gruppo, che insomma si stava trasformando, parecchio anzitempo, in una sorta di dinosauro del ciclismo. Aveva 26 anni, non era un vecchio arnese del ciclismo, ma era come se lo fosse. In pochi anni parecchie cose erano cambiate, e che quello che aveva fatto lui da giovane, in Svezia, era ormai un’assoluta rarità. “Per me la bicicletta è sempre stato un mezzo per andare. C’erano mica superfici più o meno adatte, su di una bicicletta da corsa correvo sulle, in mezzo ai campi,. Emi divertivo. Era pedalare quello che volevo, del resto mi fregava niente”, disse al ...