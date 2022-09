La febbre per vedere l'ultima di Federer: biglietti fino a 50mila euro... (Di martedì 20 settembre 2022) Volete vedere l'ultima partita di Roger Federer prima del suo annunciato ritiro? Bene, vi potrebbe costare un pò. fino a 50.000 euro, per la precisione. Incredibile ma vero. Ci si aspettava ovviamente ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 settembre 2022) Voletel'partita di Rogerprima del suo annunciato ritiro? Bene, vi potrebbe costare un pò.a 50.000, per la precisione. Incredibile ma vero. Ci si aspettava ovviamente ...

Gazzetta_it : La febbre per vedere l’ultima di #Federer: biglietti fino a 50mila euro... - vincechimolla : RT @Gazzetta_it: La febbre per vedere l’ultima di #Federer: biglietti fino a 50mila euro... - kkulfm6I3 : @mintsugarr__ la febbre per il troppo amore - Til1988 : RT @Gazzetta_it: La febbre per vedere l’ultima di #Federer: biglietti fino a 50mila euro... - _ElPrincipe22 : RT @Gazzetta_it: La febbre per vedere l’ultima di #Federer: biglietti fino a 50mila euro... -