La clausola della paura è ancora in uso | quali squadre la includono nei loro trasferimenti?

Leggi su justcalcio

(Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 19:45:46 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a propositomassima divisione iberica: Sembrava che fosse scomparsa la cosiddetta ‘’ imposta dallesui giocatori in prestito. Quei problemi per i giocatori che avrebbero dovuto affrontare in prestito alledi appartenenza sembravano essersi completamente chiariti, invece no. laè che chi è in prestito non può affrontare il club di appartenenza. La UEFA ne vieta l’attuazione nei contratti di trasferimento, ma non LaLiga. Dal 2019 questa opzione non è stata implementata in prestito traLaLiga, ma l’FC Barcelona ha recuperato quel vecchio trucco nelle cessioni di Ez Abde ad Osasuna e Nico Gonzalez a Valenzano. Era nella stagione 18-19, quando i club ...