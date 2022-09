Iran, idranti contro le donne che protestano per Mahsa Amini (Di martedì 20 settembre 2022) A Teheran la polizia usa gli idranti per disperdere le manifestanti che protestano da giorni per la morte di Mahsa Amini. La 22enne è morta dopo 3 giorni di coma in seguito alle violenze dopo un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) A Teheran la polizia usa gliper disperdere le manifestanti cheda giorni per la morte di. La 22enne è morta dopo 3 giorni di coma in seguito alle violenze dopo un ...

nonmiscrivere8 : RT @Open_gol: Secondo il «Guardian», il capo della polizia morale iraniana sarebbe stato sospeso dall'incarico. Ma da Teheran negano https:… - Open_gol : Secondo il «Guardian», il capo della polizia morale iraniana sarebbe stato sospeso dall'incarico. Ma da Teheran neg… - ChiaMaSi : vi dimenticate che avete obbligato il vax e sospeso lavoratori xchè non vaxxati? in molti sono scesi in piazza a pr… - sborzu : @pierandrea1965 @mentecritica Non si vedono le cariche della polizia e gli idranti, in quelle dittature. #Iran #IranProtests #MashaAmini -