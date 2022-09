Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli (Di martedì 20 settembre 2022) E' stato trovato morto, questa mattina, l'escursionista di Montereale Valcellina (Pordenone), di 67 anni, che ieri mattina era uscito per una breve escursione nei boschi nei pressi della propria ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) E' stato, questa mattina, l'escursionista di Montereale Valcellina (Pordenone), di 67 anni, che ieri mattina era uscito per una breve escursione nei boschi nei pressi della propria ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli L'uomo era uscito per un'escur… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli L'uomo era uscito per un'escursione nei bo… - infoitinterno : Incidenti montagna: cercatore di funghi morto nel Lecchese - Giorno_Lecco : Lecco, giornata nera sui sentieri in montagna: un morto e quattro feriti - sulsitodisimone : RT @pordenonelegge: Gli incidenti in montagna sono spesso dovuti a poca conoscenza della montagna. Commettiamo l’errore di vedere la natura… -