GUIDA TV 20 SETTEMBRE 2022: SOPHIA, LOCKDOWN ALL'ITALIANA, NUDI PER LA VITA E PECHINO EXPRESS (Di martedì 20 settembre 2022) X Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – SOPHIA! (1°Tv) Docu-Film23.25 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Paperissima Sprint Comico21.45 – LOCKDOWN ALL'ITALIANA (1°Tv) Film23.50 – X-Style Rubrica Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – NUDI per la VITA Reality con Mara Maionchi 23.00 – Stasera c'è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.35 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.25 – Terminator: Destino Oscuro (1°Tv) Film 23.50 – Terminator 2 Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBianca Talk Show con Bianca Berlinguer 00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – ...

