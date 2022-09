Giuseppe Conte fa il capopopolo e torna al vaffa: nel rush finale sparge veleno ovunque (Di martedì 20 settembre 2022) Dalla pochette al “vaffa” a passo di carica. La metamorfosi di Giuseppe Conte per racimolare qualche voto in più ha dell’incredibile. I voltafaccia in casa M5S sono consuetudine ma passare da vittima (“Ce l’hanno tutti con noi”) a “incendiario” della campagna elettorale; dal doppio petto alle maniche di camica da tribuno che aizza la folla è stato un batter di ciglia. “È ufficiale. Ha appeso la pochette al chiodo”: la sintesi fulminante di un esponente dei Cinque Stelle (fonte Corriere) della prima ora (sotto anonimato), fuori dalle liste per via dei due mandati, la dice tutta. Via la giacca, via la cravatta, via la pochette: Conte ha avuto una mutazione quasi antropologica. Il politico ed ex premier che parlava pacatamente, che prescriveva paternalisticamente il lavaggio delle mani tre volte al giorno durante la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Dalla pochette al “” a passo di carica. La metamorfosi diper racimolare qualche voto in più ha dell’incredibile. I voltafaccia in casa M5S sono consuetudine ma passare da vittima (“Ce l’hanno tutti con noi”) a “incendiario” della campagna elettorale; dal doppio petto alle maniche di camica da tribuno che aizza la folla è stato un batter di ciglia. “È ufficiale. Ha appeso la pochette al chiodo”: la sintesi fulminante di un esponente dei Cinque Stelle (fonte Corriere) della prima ora (sotto anonimato), fuori dalle liste per via dei due mandati, la dice tutta. Via la giacca, via la cravatta, via la pochette:ha avuto una mutazione quasi antropologica. Il politico ed ex premier che parlava pacatamente, che prescriveva paternalisticamente il lavaggio delle mani tre volte al giorno durante la ...

