Fabio Cannavaro nuovo allenatore del Benevento (Di martedì 20 settembre 2022) Il Benevento ha esonerato Fabio Caserta ed il presidente Vigorito ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Fabio Cannavaro. L’ex campione del mondo del 2006 sarà il tecnico del Benevento, la notizia viene data dal Tgr Campania che dà l’affare come concluso. Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Benevento e la sua presentazione ci sarà già domani, con il primo allenamento che sarà diretto nella giornata di giovedì. Sarà la prima avventura in Italia per Cannavaro dopo l’esperienza in Cina. Da tempo era alla ricerca di una panchina, ora l’ex difensore avrà la sua occasione di allenare la formazione che milita in Serie B. Cannavaro si è giocato il posto sulla panchina dei Sanniti con De ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022) Ilha esoneratoCaserta ed il presidente Vigorito ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a. L’ex campione del mondo del 2006 sarà il tecnico del, la notizia viene data dal Tgr Campania che dà l’affare come concluso.sarà ildele la sua presentazione ci sarà già domani, con il primo allenamento che sarà diretto nella giornata di giovedì. Sarà la prima avventura in Italia perdopo l’esperienza in Cina. Da tempo era alla ricerca di una panchina, ora l’ex difensore avrà la sua occasione di allenare la formazione che milita in Serie B.si è giocato il posto sulla panchina dei Sanniti con De ...

