Elenoire Ferruzzi svela il segreto delle sue unghie: ecco qual è (Di martedì 20 settembre 2022) La partecipazione di Elenoire Ferruzzi al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha creato non poco scalpore, ma a fare maggiore notizia pare che siano state proprie le sue unghie molto particolari. Non a caso, durante il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7, le sono state poste numerose domande in merito a questa sua particolarità fisica. Quesiti e commenti sui quali molti internauti si sono sbizzarriti. E, vista la moltitudine di richieste, la stessa Ferruzzi ha deciso di fare chiarezza e rivelare cosa si cela dietro le sue lunghissime unghie. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Cosa rappresentano le unghie di Elenoire Ferruzzi? Durante il suo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) La partecipazione dial reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha creato non poco scalpore, ma a fare maggiore notizia pare che siano state proprie le suemolto particolari. Non a caso, durante il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7, le sono state poste numerose domande in merito a questa sua particolarità fisica. Quesiti e commenti suii molti internauti si sono sbizzarriti. E, vista la moltitudine di richieste, la stessaha deciso di fare chiarezza e rivelare cosa si cela dietro le sue lunghissime. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Cosa rappresentano ledi? Durante il suo ...

trash_italiano : NECESSITO UN PAMELA PRATI VS ELENOIRE FERRUZZI #GFVIP - trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - vitacringe77 : RT @indecisissimo: i conti in banca di tutti gli psicologi d’italia dimezzati perché sarà elenoire ferruzzi d’oggi in poi a offrire servizi… - giusyanoarchive : #gfvip7 #gfvip #gfviparty #prelemi #solearmy Elenoire Pamela #StadiumVuoto #jeru #giuliasalemi #ElisabettaII Charlo… -