Doppio dramma in Irpinia, due persone rinvenuti privi di vita (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino Durante la giornata di oggi 20 settembre, sono stati impegnati in due soccorsi a persone. Il primo in mattinata è stato effettuato a Monteforte Irpino in via Campi, dove un uomo di 63 anni non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini. Una volta entrati nell’abitazione, l’uomo è stato rinvenuto privo di vita. Il secondo soccorso è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Montella nel tardo pomeriggio, nel comune di Nusco in via Pipi. Anche qui una donna di 51 anni non rispondeva nella casa dove risiedeva. Anche in questo caso la donna è stata ritrovato dai Vigili del Fuoco priva di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino Durante la giornata di oggi 20 settembre, sono stati impegnati in due soccorsi a. Il primo in mattinata è stato effettuato a Monteforte Irpino in via Campi, dove un uomo di 63 anni non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini. Una volta entrati nell’abitazione, l’uomo è stato rinvenuto privo di. Il secondo soccorso è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Montella nel tardo pomeriggio, nel comune di Nusco in via Pipi. Anche qui una donna di 51 anni non rispondeva nella casa dove risiedeva. Anche in questo caso la donna è stata ritrovato dai Vigili del Fuoco priva di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Doppio dramma in Irpinia, due persone rinvenuti privi di vita ** - GibelliTiziana : @automatikos @Iva652 C’è da chiedersi anche cosa votano i suoi cugini, sempre che siano novax perché se si sono vac… - remirobon : RT @CucchiRiccardo: Nella serataccia danese della #Lazio decidono gli errori difensivi. Troppi. Il gran possesso palla, il doppio dei passa… - archiliutprando : @Olaf269018 Se sei in parlamento e non hai preso abbastanza cazzo poi finisce che porti la tua frustrazione in gazz… - rockett70 : RT @CucchiRiccardo: Nella serataccia danese della #Lazio decidono gli errori difensivi. Troppi. Il gran possesso palla, il doppio dei passa… -