Condizioni Osimhen: spunta la data per il rientro in campo (Di martedì 20 settembre 2022) Decisivi Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone nelle ultime due gare di Serie A in cui hanno fatto le veci di Victor Osimhen, fuori per infortunio. Il giovane attaccante italiano ha realizzato il gol dell’1-0 contro lo Spezia, mentre l’argentino, dopo aver coronato il sogno di segnare in Champions League, ha regalato la gioia dei tre punti contro il Milan ai tifosi domenica sera. I due nuovi acquisti del Napoli, quindi, non stanno facendo sentire la mancanza di Victor Osimhen sul piano realizzativo. L’attaccante nigeriano, uscito contro il Liverpool al 41°, ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, che lo costringe ad un’assenza di 30/40 giorni dal campo. FOTO: Getty Images, Osimhen L’edizione odierna di Tuttosport fornisce un aggiornamento circa la possibile data ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Decisivi Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone nelle ultime due gare di Serie A in cui hanno fatto le veci di Victor, fuori per infortunio. Il giovane attaccante italiano ha realizzato il gol dell’1-0 contro lo Spezia, mentre l’argentino, dopo aver coronato il sogno di segnare in Champions League, ha regalato la gioia dei tre punti contro il Milan ai tifosi domenica sera. I due nuovi acquisti del Napoli, quindi, non stanno facendo sentire la mancanza di Victorsul piano realizzativo. L’attaccante nigeriano, uscito contro il Liverpool al 41°, ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, che lo costringe ad un’assenza di 30/40 giorni dal. FOTO: Getty Images,L’edizione odierna di Tuttosport fornisce un aggiornamento circa la possibile...

ztwx21 : @cenciokcab Se guardassero le partite poi…ha sbagliato sotto porta ma se messo in condizioni è sempre pericoloso, q… - zazoomblog : Spalletti: “Non siamo Osimhen-dipendenti” poi la risposta sulle condizioni di Demme e Lozano - #Spalletti: #siamo - cn1926it : Verso #MilanNapoli, Lozano torna in gruppo! #Demme e #Osimhen ancora out - zazoomblog : Napoli: le condizioni di Osimhen Demme e Lozano - #Napoli: #condizioni #Osimhen #Demme - Sportflash24 : ?? #Napoli: aggiornamenti sugli allenamenti dell' 11 e del 12 settembre e sulle condizioni di #Osimhen, #Demme e… -