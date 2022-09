Christian Vieri | età | moglie | figli | ex fidanzate | padre | gol in carriera | quanti scudetti ha vinto | patrimonio | Instagram

Leggi su donnapop

(Di martedì 20 settembre 2022)è un noto ex calciatore italiano. Famoso bomber (anche nel senso più lato del termine), lo sportivo è sempre stato al centro dei riflettori anche per quanto riguarda le sue chiacchieratissime love story. Cosa sappiamo di lui? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità in merito alla sua vita...