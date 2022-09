C’è Posta per Te, il nuovo postino è un ex corteggiatore di Uomini e Donne! (Di martedì 20 settembre 2022) Un’ex volto noto di Uomini e Donne è entrato a far parte della famiglia di C’è Posta per Te. Dopo Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi, adesso è il momento di accogliere Giovanni Vescovo come nuovo postino dello storico programma di Maria De Filippi. Giovanni Vescono è stato protagonista all’interno del dating show di Canale 5 durante la stagione 2016/2017 alla corte di Sonia Lorenzini. Fu lui il primo a scendere le scale per un appuntamento al buio con la tronista ma, dopo una minima conoscenza, non riuscì completamente a conquistare Sonia e dunque il suo percorso terminò. Ma chi è Giovanni? E’ un giovane ragazzo di 29 anni, nato a Trevino ma ha sempre vissuto a Roma dove ha sempre svolto la professione di PR. Biondo scuro, occhi celesti, sguardo profondo: impossibile non notarlo. Sarà dunque lui il ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 settembre 2022) Un’ex volto noto die Donne è entrato a far parte della famiglia di C’èper Te. Dopo Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi, adesso è il momento di accogliere Giovanni Vescovo comedello storico programma di Maria De Filippi. Giovanni Vescono è stato protagonista all’interno del dating show di Canale 5 durante la stagione 2016/2017 alla corte di Sonia Lorenzini. Fu lui il primo a scendere le scale per un appuntamento al buio con la tronista ma, dopo una minima conoscenza, non riuscì completamente a conquistare Sonia e dunque il suo percorso terminò. Ma chi è Giovanni? E’ un giovane ragazzo di 29 anni, nato a Trevino ma ha sempre vissuto a Roma dove ha sempre svolto la professione di PR. Biondo scuro, occhi celesti, sguardo profondo: impossibile non notarlo. Sarà dunque lui il ...

CorriereCitta : C’è Posta per Te, chi è il nuovo postino Govanni Vescovo: età, foto e Instagram - mauriziocascel1 : @la_lagigogin ?? c'è anche posta per te T?? - gjscco : RT @laura_maffi: c'è posta per te @matteorenzi - Simonet23038465 : RT @laura_maffi: c'è posta per te @matteorenzi - laura_maffi : c'è posta per te @matteorenzi -