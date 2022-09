Blitz di tecnici e piloti | Wizz Air libera l’Airbus prigioniero in Ucraina

Leggi su panorama

(Di martedì 20 settembre 2022) Un’operazione degna di essere ricordata in un film di spionaggio, quella condotta da un equipaggio della compagnia aereaAir qualche giorno fa, ma resa nota soltanto venerdì 16 settembre. Il vettore è riuscito nell’impresa di rimpatriare uno dei suoi Airbus A320 bloccati indal febbraio scorso, quando i primi attacchi russi avevano costretto il personale a rientrare nelle proprie sedi lasciando quattro aeromobili sul suolo ucraino. L'aereo in questione era infatti atterrato a Leopoli il 23 febbraio proveniente da Memmingen con 180 persone a bordo che si erano trovate catapultate in uno scenario di guerra in meno di 24 ore.A320-200 di nove anni (marche di registrazione HA-LWS), stazionava da quel giorno sul piazzale dell'aeroporto internazionale di Leopoli, imprigionato dalla chiusura degli spazi aerei scattata ...