sportface2016 : #SerieB | #Benevento, trovato l'accordo con Fabio #Cannavaro: ultimi dettagli da sistemare - LeBombeDiVlad : ???? #Benevento, trovato l’accordo con Fabio #Cannavaro ?? I dettagli dell’affare #LeBombeDiVlad #LBDV… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Benevento, ufficiale l’esonero di Caserta: trovato l’accordo con Fabio Cannavaro - Mediagol : Benevento, ufficiale l’esonero di Caserta: trovato l’accordo con Fabio Cannavaro - 100x100Napoli : GdS- Accordo trovato tra Benevento e Cannavaro. Oggi le firme e domani primo allenamento -

...da allenatore in Italia alla guida delFabio Cannavaro è pronto a diventare il nuovo allenatore del: il club di Serie B e l'ex capitano della Nazionale Italiana hannol' ...Mancano solo le firme, ma è tutto definito . Fabio Cannavaro hasquadra, dopo l'esperienza in Cina avrà finalmente l'opportunità di dimostrare il suo valore ... l'accordo con il, big ...Fabio Cannavaro riparte dalla panchina del Benevento. Come riportato da Sky Sport, nella notte il club ha trovato l’accordo con l’allenatore, ex difensore della Juventus. Oggi ...L'ex campione del Napoli ha intrapreso da tempo la carriera da allenatore, e ha trovato una panchina per la prima volta in Italia ...