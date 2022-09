Barcellona, colpo a sorpresa per l’attacco? Occhi su Asensio (Di martedì 20 settembre 2022) Il Barcellona avrebbe messo gli Occhi su Asensio: nuovo colpo a sorpresa per il club blaugrana in vista dell’estate Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo gli Occhi su Marco Asensio per rinforzare il proprio attacco. L’attaccante spagnolo, in scadenza di contratto a fine stagione con il Real Madrid, potrebbe compiere così un clamoroso tradimento vestendo la maglia dei blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Ilavrebbe messo glisu: nuovoper il club blaugrana in vista dell’estate Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, ilavrebbe messo glisu Marcoper rinforzare il proprio attacco. L’attaccante spagnolo, in scadenza di contratto a fine stagione con il Real Madrid, potrebbe compiere così un clamoroso tradimento vestendo la maglia dei blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

