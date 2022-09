Allarme, son fascisti! Il collettivo che non vuol far parlare Giorgia Meloni a Bagnoli (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Dopo un lungo tira e molla e dopo aver evitato la città per tutta la campagna elettorale (ma in realtà ci manca da un anno), Giorgia Meloni ha annunciato che terrà la chiusura della sua campagna elettorale a Napoli, a Bagnoli, venerdì alle ore 16. Fatto sta che questa cosa non piace al collettivo Iskra, il “laboratorio politico” così come si definisce, che, con un lunghissimo comunicato apparso sulla sua pagina Facebook, ha annunciato, tra l’altro che “presiederemo il nostro territorio per l’intera giornata per garantire con l’autodifesa popolare la protezione dalla fuoriuscita di questi soggetti che la presenza della Meloni potrebbe garantire”. “Napoli e con essa Bagnoli e tutto il territorio flegreo, è una città e un territorio che guarda ad un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Dopo un lungo tira e molla e dopo aver evitato la città per tutta la campagna elettorale (ma in realtà ci manca da un anno),ha annunciato che terrà la chiusura della sua campagna elettorale a Napoli, a, venerdì alle ore 16. Fatto sta che questa cosa non piace alIskra, il “laboratorio politico” così come si definisce, che, con un lunghissimo comunicato apparso sulla sua pagina Facebook, ha annunciato, tra l’altro che “presiederemo il nostro territorio per l’intera giornata per garantire con l’autodifesa popolare la protezione dalla fuoriuscita di questi soggetti che la presenza dellapotrebbe garantire”. “Napoli e con essae tutto il territorio flegreo, è una città e un territorio che guarda ad un ...

anteprima24 : ** Allarme, son fascisti! Il collettivo che non vuol far parlare Giorgia Meloni a #Bagnoli **… - em_dante : RT @NeriRicky: @lauraboldrini Allarme i fasci son tornati!!! Altro che bollette!!! Il problema è Vox e novax!!! E Sindaca o assessora!!! Se… - NeriRicky : @lauraboldrini Allarme i fasci son tornati!!! Altro che bollette!!! Il problema è Vox e novax!!! E Sindaca o assess… - mi_son_rotto : RT @attivitasolare: BREAKING NEWS: TERRORE IN MESSICO, TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.5, EMANATO L’ALLARME TSUNAMI - SaraSPinori : “Ziaaaaa” “Maaaammmaaaa” “Dato che noi ti amiamo tanto….” E già qui campanello d’allarme occhioni da bimbi dolci, s… -