Uomini e Donne, Teresa Cilia sbotta contro gli hater: "Non vi permetto di andare oltre!" (Di lunedì 19 settembre 2022) Una foto leggermente sexy pubblicata da Teresa Cilia su Instagram ha generato praticamente il panico fra i leoni da tastiera sempre pronti a commentare ogni post non sempre in modo simpatico. La "colpa" dell'ex tronista di Uomini e Donne secondo il popolo del web è stata quella di mostrarsi un po' più attraente del solito, nonostante stia affrontando la separazione dal marito Salvatore Di Carlo, conosciuto durante il dating show di Maria De Filippi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Cilia Official (@CiliaTeresaofficial) Diversi utenti hanno storto il naso, facendo notare a Teresa Cilia di voler apparire per quella che in realtà non è: Scusa ma ...

