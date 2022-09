Un altro domani: decisione drastica di Mediaset (Di lunedì 19 settembre 2022) Un altro domani, decisione drastica di Mediaset: davvero una brutta notizia per tutti gli spettatori, ecco i dettagli a riguardo. Questa settimana si aprirà in maniera decisamente diversa rispetto a quella precedente e non è di certo una buona notizia per tutti gli spettatori di Un altro domani. La decisione circa la telenovela spagnola: ecco i cambiamenti Mediaset (foto: Mediaset Infinity).Per oggi lunedì 19 settembre infatti Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della telenovela con protagoniste Julia e Carmen; ecco i dettagli circa la decisione della rete, che saranno diverse per la giornata di oggi. Un altro domani, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Undi: davvero una brutta notizia per tutti gli spettatori, ecco i dettagli a riguardo. Questa settimana si aprirà in maniera decisamente diversa rispetto a quella precedente e non è di certo una buona notizia per tutti gli spettatori di Un. Lacirca la telenovela spagnola: ecco i cambiamenti(foto:Infinity).Per oggi lunedì 19 settembre infattiha deciso di sospendere la messa in onda della telenovela con protagoniste Julia e Carmen; ecco i dettagli circa ladella rete, che saranno diverse per la giornata di oggi. Un, ...

NicolaPorro : ?? Il bonus bollette come i ristori, lo sgooop del Domani su Renzi col jet privato e Salvini che replica a Draghi. Q… - AnnaMancini81 : Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 19 al 23 settembre 2022 - guklunee : questi da un momento all’altro ci lanciano collab boh domani potrei svegliarmi e scoprire che taehyung ha deciso di… - Chiaserotti : RT @BrunellaBB: Domani sul @DomaniGiornale il 'Richettigate' spiegato da @EmilianoFittipaldi. Da leggere, visto che ormai non si parla d'al… - AnnaxLGxTS : RT @AnnaxLGxTS: Domani, dopotutto, è un altro giorno amici; a presto e #Buonanotte! Every day is, and will be, a new day, so #GoodNight...S… -