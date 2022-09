Ucraina | ultime notizie Kiev | hackerato sito Gruppo Wagner | presi dati mercenari

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 19 settembre 2022) Non si fermano le rappresaglie russe indopo la clamorosa ritirata delle truppe dalla regione di Kharkiv. I raid di Mosca si sono abbattuti su un ospedale psichiatrico causando la morte di quattro medici. Torna in presenza l’Assemblea Onu: è attesa a New York la first lady diOlena Zelenska mentre Zelensky si collegherà in video mercoledì. Intanto ildente Usa Biden avverte:sta sconfiggendo la Russia ma non sta ancora vincendo