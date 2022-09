Terremoto in Messico di magnitudo 7.4 (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 7.4 ha colpito Città del Messico. L’evento un’ora dopo un’esercitazione nazionale anti-sismica in occasione dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Una scossa di7.4 ha colpito Città del. L’evento un’ora dopo un’esercitazione nazionale anti-sismica in occasione dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017. L'articolo proviene da Italia Sera.

SkyTG24 : Terremoto in Messico, scossa di magnitudo 7.6. Allerta tsunami, oscillano palazzi Capitale - LaStampa : Messico, terremoto di magnitudo 7.5 e rischio tsunami: scossa sentita anche nella capitale - SkyTG24 : Sisma in Messico di magnitudo 7,6: persone in strada nella capitale. FOTO - mummy53690440 : Terremoto in Messico, scossa fortissima di magnitudo 7.5 nel Michoacan - ledicoladelsud : Terremoto in Messico di magnitudo 7.4 -