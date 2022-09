Roma, Mourinho: “Non criticate Abraham, su Zaniolo..” (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma Mourinho- La Roma è tornata sconfitta dalla gara casalinga contro l’Atalanta, ora molti Giallorossi sono partiti per gli impegni in nazionale. Nel post partita della gara persa contro l’Atalanta, Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa in maniera molto polemica. Il Portoghese è stato espulso alla metà della seconda frazione, dopo un intervento dubbio di Demiral in area di rigore Bergamasca su Zaniolo. Di seguito, ecco le parole del mister dei Capitolini: Su Abraham: “Tammy è un ragazzo straordinario, che vuole fare bene, che soffre quando non fa bene, che vive un momento fra il piccolo infortunio, partite che non sono uscite bene, sicuramente vive un momento poco felice. Gli attaccanti sono un po’ così. Ma zero critiche, continua a essere lo stesso bravo ragazzo e ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 19 settembre 2022)- Laè tornata sconfitta dalla gara casalinga contro l’Atalanta, ora molti Giallorossi sono partiti per gli impegni in nazionale. Nel post partita della gara persa contro l’Atalanta, Josèè intervenuto in conferenza stampa in maniera molto polemica. Il Portoghese è stato espulso alla metà della seconda frazione, dopo un intervento dubbio di Demiral in area di rigore Bergamasca su. Di seguito, ecco le parole del mister dei Capitolini: Su: “Tammy è un ragazzo straordinario, che vuole fare bene, che soffre quando non fa bene, che vive un momento fra il piccolo infortunio, partite che non sono uscite bene, sicuramente vive un momento poco felice. Gli attaccanti sono un po’ così. Ma zero critiche, continua a essere lo stesso bravo ragazzo e ...

