“Mi sono fidanzata”. Amici, la conferma di Alessandra Celentano. Maria De Filippi senza parole (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo ha confessato in diretta: Alessandra Celentano è fidanzata. L’insegnante di Amici 22 lo ha detto a Maria senza tanti preamboli. Lei e Maria, come tutti sanno, hanno sempre avuto un rapporto ironico, ma stavolta la Celentano ha spiazzato tutti. La primissima puntata di Amici 22 è cominciata con il gossip, ma prima ancora con l’ingresso in studio di Maria accompagnata da un boato del pubblico. Era da tanto che la si aspettava e finalmente per i fan si riparte. La conduttrice ha salutato uno per uno gli insegnanti e rivolgendosi a Lorella Cuccarini ha detto di essere felice di riaverla nella scuola anche quest’anno. senza dubbio un modo per allacciarsi alla Celentano e dire che per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo ha confessato in diretta:. L’insegnante di22 lo ha detto atanti preamboli. Lei e, come tutti sanno, hanno sempre avuto un rapporto ironico, ma stavolta laha spiazzato tutti. La primissima puntata di22 è cominciata con il gossip, ma prima ancora con l’ingresso in studio diaccompagnata da un boato del pubblico. Era da tanto che la si aspettava e finalmente per i fan si riparte. La conduttrice ha salutato uno per uno gli insegnanti e rivolgendosi a Lorella Cuccarini ha detto di essere felice di riaverla nella scuola anche quest’anno.dubbio un modo per allacciarsi allae dire che per ...

