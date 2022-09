Marsiglia, Tudor: “Felice dell’imbattibilità, ma giocare così tanto non è umano” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Marsiglia di Igor Tudor è arrivato alla sosta campionato da imbattuto. Bilancio positivo per i francesi che stanno attualmente dominando la Ligue 1: “Non sono Felice, sono super Felice”, dichiara il tecnico. “Sinceramente non so cosa dire: penso che ci siano tre o quattro giocatori che dovrebbero ricevere una medaglia perché è stato un tour de force, penso che non sia umano giocare così tante partite ravvicinate tra Campionato e Champions League. Abbiamo speso molte energie, ma siamo stati bravi. Sfrutteremo questo periodo per rimetterci in forma, il mese di ottobre sarà duro”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Ildi Igorè arrivato alla sosta campionato da imbattuto. Bilancio positivo per i francesi che stanno attualmente dominando la Ligue 1: “Non sono, sono super”, dichiara il tecnico. “Sinceramente non so cosa dire: penso che ci siano tre o quattro giocatori che dovrebbero ricevere una medaglia perché è stato un tour de force, penso che non siatante partite ravvicinate tra Campionato e Champions League. Abbiamo speso molte energie, ma siamo stati bravi. Sfrutteremo questo periodo per rimetterci in forma, il mese di ottobre sarà duro”. SportFace.

