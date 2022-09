cmdotcom : #Marotta è convinto di aver fatto tutto il necessario: ora tocca a #Inzaghi meritarsi la panchina dell'#Inter - pomodiritto : @gksztv Alla prima di Correa, gol vittoria e doppietta eri convinto fosse una pippa? Io no, ma se fossi così bravo… - MattiaMelara5 : @DrBlackMrWhite1 A lui la squadra nemmeno piace, non potrà mai fare bene, è finita. Sono convinto che Marotta lo pr… - giusygiordano1 : RT @matteo_metz28: Io rimango convinto che il problema non sia solo #Allegri. Una buona parte di colpa la imputerei alla società e al pres.… - MauNi90 : @chefoss Non si sa come finirà tra il mister e la società ma sono convinto anche io che se ci sarà l'occasione Giug… -

Non è certo una sorpresa, ma anzi è proprio il motivo per cui Inzaghi ha fatto muro fino all'ultima ora e la carta con cui GiuseppehaSteven Zhang a non cederlo al Paris Saint - ...In generale, però, le prestazioni di Lautaro e compagni non hanno maia pieno finora, anche nelle partite in cui il gruppo si è guadagnato i tre punti. Giuseppe© LaPressePure il ... Marotta è convinto di aver fatto tutto il necessario: ora tocca a Inzaghi meritarsi la panchina dell'Inter “La situazione è grave, ma non è seria”, diceva Ennio Flaiano in altri tempi. Si parlava di politica, materia che almeno per il momento non tocca da vicino Beppe Marotta, impegnato invece ad individua ...Sale l'opzione esonero per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, finito sotto esame: la società è delusa dai risultati raggiunti e l'ipotesi dello strappo non è così remota ...